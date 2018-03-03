В Москве построят новый международный вокзал

Новый автовокзал для международных и междугородных автобусов в Москве построят в составе транспортно-пересадочного узла у метро "Селигерская". Об этом в субботу журналистам рассказал первый заместитель генерального директора компании-подрядчика по девелопменту Альберт Суниев.

"Это будет один из крупнейших ТПУ в Москве, - сказал Суниев. - Площадь автостанции составит 15 тысяч квадратных метров. Также в составе узла построят многофункциональный торговый центр. Инвестор для строительства уже подобран".

По предварительным данным, строители выйдут на площадку до конца 2018-го. Весь узел, включая коммерческую недвижимость, рассчитывают построить в течение трех лет.

По другому крупному ТПУ у метро "Петровское-Разумовская" заканчивается согласование градостроительной документации. Этот узел проектируют специалисты из Японии. Ожидается, что в рамках строительства железнодорожные платформы будут перенесены ближе к подземке, этот вопрос согласовывается с РЖД.