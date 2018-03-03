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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Мордовии рассказал Дмитрию Медведеву о льготной ипотеке под 5%

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Благодаря льготной ипотеке под пять процентов годовых объемы жилищного строительства в Мордовии выросли на 15 процентов.
Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Такие данные прозвучали в ходе рабочей встречи председателя Правительства России Дмитрия Медведева с главой РМ Владимиром Волковым.

Как сообщила пресс-служба главы региона, встреча началась с темы, о которой шла речь в послании президента России Федеральному собранию, - это жилищное строительство.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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- На одном из совещаний вы рассказывали о своем опыте. Он тогда показался мне достаточно интересным. Каковы успехи? Что сделано? - задал вопрос Дмитрий Медведев.

Владимир Волков отметил, что в прошлом году объемы жилищного строительства в республике выросли на 15 процентов, во многом - благодаря льготной ипотеке.

- Мы сдали 320 тысяч квадратных метров жилья, в пределах 100 тысяч квадратных метров - за счет ипотечного строительства. 4000 семей у нас получили жилье, и главное - это доступное жилье, - подчеркнул глава Мордовии.

С учетом субсидирования ипотечная ставка в регионе составляет пять процентов.

- У нас сейчас действуют соглашения с банками. Они участвуют в этой ипотеке, немного снижают нам процент, чтобы нагрузка для бюджета была не очень большой. И человек платит пять процентов годовых, - отметил Владимир Волков. - Почему мы пошли на это? Может быть, для мегаполисов, где большие зарплаты, большие деньги, это не подойдет. А для таких городов, как Саранск, где население - 300, 400, 500 тысяч, где не очень много денег, это возможность помочь людям. У нас сейчас около 60 процентов жителей уже могут позволить себе эту ипотеку. Но главное, мы сейчас посчитали: за два года налоги, перечисленные строителями в наш республиканский бюджет, больше того, что мы выделили на субсидирование этой ипотеки.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Это на самом деле важная цифра, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - То есть затраты, которые бюджет несёт на субсидирование ипотеки, перекрываются доходами, которые возникают от строительной деятельности.

При этом банковский процент, как было отмечено, должен постепенно снижаться.

- Если он будет снижаться, если он будет шесть-семь процентов, - совсем небольшая цифра - тогда мы, может быть, в свое время и уйдем от субсидирования, потому что ипотека уже и так будет посильна для людей, - отметил Владимир Волков.

Дмитрий Медведев напомнил, что в послании президента России как раз говорилось, что в качестве ориентира на будущее ипотечная ставка должна быть в размере семи-восьми процентов.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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- Конечно, нельзя и перегреть этот рынок. Мы знаем: когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несет очень большие издержки, - отметил премьер-министр. - Занимайтесь этой программой. Она на самом деле очень важна и, я думаю, будет иметь эффект.

Комментируя итоги встречи с председателем Правительства России, Владимир Волков отметил, что на ней также обсуждались вопросы финансового обеспечения мероприятий по своевременному завершению подготовки и успешному проведению в республике Чемпионата мира по футболу - 2018. Кроме того, важной темой обсуждения стало включение в федеральную адресную инвестиционную программу в части госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 2019 год таких значимых социальных проектов, как строительство поликлиники Республиканского онкодиспансера и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену по улице Волгоградской в Саранске.

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