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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области произошел крупный пожар на газопроводе

Текст: Яна Шамаева (Нижний Новгород)

Крупный пожар на магистральном газопроводе "Ямбург-Тула" произошел около деревни Шахово Нижегородской области. Происшествие случилось в ночь на субботу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минэнерго и МЧС.

Фото: Depositphotos.com
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- 3 марта в 3.13 в Пильнинском районе, в километре от населенного пункта Шахово, на 2445 км магистрального газопровода "Ямбург - Тула-1" ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" диаметром 1420 миллиметров произошел порыв с последующим факельным горением на высоту 15 метров", - сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Газопровод перестал гореть в 4.20. Пострадавших нет. Сейчас он перекрыт на участке с 2438 по 2446 километр. Происходит выгорание газа, транспортировка которого идет по резервной линии. Газоснабжение не нарушено.

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Причина пожара выясняется.

 

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