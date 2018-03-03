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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии за 5 лет уровень ВРП вырос на 22,3%

За последние пять лет в Мордовии уровень валового регионального продукта вырос на 22,3 процента. При этом объемы производства в промышленности увеличились на 20 процентов, а в сельском хозяйстве – на 30 процентов.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Такие данные привел глава РМ Владимир Волков в ходе завершившихся дней Республики Мордовия в Совете Федерации Федерального собрания (ФС) РФ.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, выступая на пленарном заседании верхней палаты парламента страны, лидер республики рассказал о том, как развивался регион в последние годы. По словам Владимира Волкова, на сегодня Мордовия - российский лидер по доле инновационной продукции в общем объеме производства: этот показатель здесь составляет почти 29 процентов.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии доля инновационной продукции достигла 29 процентов

Точками роста стали научно-производственные кластеры. Инновационный кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника" - единственный в стране центр компетенций в этих областях. Развиваются также кластеры вагоностроения, кабельной продукции, строительных материалов. Реализуются проекты в силовой электронике и солнечной энергетике. На заводе "Биохимик" в Саранске открыто первое в России производство полного цикла антибиотиков последнего поколения.

- Мордовия - это динамично развивающийся субъект Российской Федерации, где реализуются очень важные для страны проекты, - отметила глава Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. - Например, это производство полного цикла антибиотиков. Это крайне важный проект, касающийся обеспечения лекарственной безопасности страны. У Мордовии есть чему поучиться другим регионам.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В 2018-м на поддержку АПК Мордовии будет направлено 3,3 млрд рублей

В числе проблем, которым необходимо уделить особое внимание, были названы демография и государственный долг республики. Валентина Матвиенко подчеркнула, что в республике наработан интересный опыт поддержки семей с детьми.

- Делается в этом плане немало, однако нужны дополнительные шаги для стимулирования рождаемости, поддержки семей с детьми, прекращения миграционного оттока, - отметила глава Совфеда.

Также Валентина Матвиенко указала на необходимость индивидуального подхода к Мордовии при решении проблемы государственного долга. Она подчеркнула, что заемные средства направлялись на важные проекты развития, но сейчас нужно приложить все усилия для снижения долговой нагрузки и повышения финансовой устойчивости региона.

Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что Мордовия на самом высоком уровне проведет Чемпионат мира по футболу - 2018.

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