В Саратове 62 дома остались без тепла из-за аварии водопровода

В Саратове продолжаются аварийно-ремонтные работы на двух теплотрассах, без отопления остаются 62 многоквартирных дома.

В областной прокуратуре заявили, что потребовали от руководителя саратовского филиала компании "Т Плюс" на месте руководить аварийно-ремонтными работами.

- В подъездах жилых домов установлены тепловые пушки, проводится поквартирный обход. Обеспечен подвоз воды в дома, где она отсутствует. Начальник отдела прокуратуры области организовал личный прием граждан. В случае нарушения жилищных прав саратовцев в результате отключения теплоснабжения будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщает ведомство.

Между тем в саратовском филиале компании "Т Плюс", которая обслуживает тепловые сети в городе, заявили, что причинами коммунальных аварий стала предшествующая им авария на насосной станции водопроводных сетей.

Как сообщает эта организация, нарушение работы насосной станции "Вольская" в минувший четверг привело к многочисленным сбоям в режиме работы энергооборудования тепловых сетей. Особенно сложная ситуация сложилась на коммуникациях от котельной на Малой Елшанской улице. В тоже время подвоз воды в достаточном количестве, чтобы предотвратить нарушение теплоснабжения потребителей, организован не был.

- Хотя администрация Саратова оперативно информировалась о неблагоприятном развитии ситуации, никаких действий для предотвращения нарушения режима теплоснабжения потребителей от данной котельной предпринято не было, - сообщает пресс-служба компании.

В правительство области сообщили, что по требованию губернатора Валерия Радаева прошла встреча городского руководства с местными жителями. Вице-губернатор Игорь Пивоваров заявил, что ответственные за случившееся установлены, и они понесут наказание.

- Мы будем находиться с вами здесь, пока ситуация не нормализуется, - заверил чиновник горожан.

Представители тепловых сетей обещают восстановить отопление в домах до конца сегодняшних суток.