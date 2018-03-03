В Саратове без отопления осталось 62 многоквартирных дома

В Саратове в Ленинском районе без отопления и горячей воды осталось 62 дома.

Из-за аварийно-ремонтных работ на теплотрассе в субботу была остановлена работа котельной ПАО "Т Плюс", обслуживающей дома по Московскому шоссе и улице Малая Елшанская. Без тепла и горячей воды остались жильцы 25 домов. Кроме того, в связи устранением аварии на другой теплотрассе не отапливается еще 37 домов в поселках Жасминный и Дачный.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в администрации города прошло заседание штаба по устранению коммунальных аварий.

По данным городской администрации, "переход работы на штатный режим" котельной на улице Малая Елшанская запланирован к 21 часу по местному времени. О сроках завершения работ на второй теплотрассе ничего не сообщается.

- Работы коммунальными службами будут продолжаться до полной ликвидации аварийной ситуации, - пообещали в пресс-службе.

К вечеру субботы в Саратове ожидается мороз до минус 16 градусов.