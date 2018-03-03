В поселке Видяево Мурманской области на двух женщин и ребенка, стоявших у порога официального здания, обрушился снег с крыши. Видео этого происшествия публикует Telegram-канал Следственного комитета России.

Несчастный случай произошел в середине дня. На записи видно, как две молодые женщины с колясками стоят и разговаривают у крыльца. Одну из них увлекает в сторону ребенок. В это время с крыши обрушивается лавина снега, которая накрывает всех троих, сбивая людей с ног. Женщинам удается выбраться из-под упавшего с крыши сугроба самостоятельно.

Как отметили в следственном комитете, в результате инцидента девочку с матерью доставили в больницу, где врачи установили, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Сейчас следователи проводят проверку: опрашивают должностных лиц, изучают изъятую документацию, определяющую порядок очистки кровли от снега и наледи. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.