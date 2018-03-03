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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" потерял очки в скандальном матче с "Амкаром"

Текст: Данила Жиляев
Петербургский "Зенит" потерял очки в матче 21-го тура РФПЛ с пермским "Амкаром". На своем поле "сине-бело-голубые" сыграли с "черно-красными" вничью - 0:0.

Хотя о том, кто являлся фаворитом этой встречи, говорить не приходилось: "Зенит" должен решать самые серьезные задачи, если намерен подкреплять свои амбиции. В случае победы петербуржцы могли вернуться на второе место, которое сегодня чуть раньше, обыграв "Урал", занял ЦСКА. "Амкар" же, в свою очередь, остался без тренера - накануне о своем уходе объявил Гаджи Гаджиев, и его место с приставкой "и.о." занял Вадим Евсеев.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Тем не менее, как хозяева ни старались, они не могли распечатать ворота пермяков, хотя статистика красноречива: игроки "Зенита" нанесли 14 ударов против четырех - у гостей. Правда, соотношение попаданий в створ более скромное, но все равно в пользу питерцев: 5-2.

Во втором тайме "Зенит" остался вдесятером после того, как вторую желтую карточку получил Александр Ерохин. А уже в добавленное время также за второй "горчичник" поле покинул Доменико Кришито. В свою очередь, у "Амкара" уже на 97-й минуте был удален Николай Зайцев. Рефери Владимир Сельдяков был готов и вовсе остановить игру после того, как в самой концовке с трибуны, где расположились болельщики хозяев, на поле полетел файер. Однако судья все же позволил командам доиграть.

После игры корреспондент телеканала "Наш Футбол" задал итальянскому специалисту несколько вопросов, и на каждый из них Роберто отвечал одинаково: "Судья - лучший". Со злой иронией он добавил: "Этот арбитр лучший в Европе и, наверное, в мире. Уж в России - точно, сто процентов".

Чуть позже, в конференц-зале Манчини развил мысль. Он назвал судейство катастрофическим. "Судейство было катастрофой. Я не понимаю, почему назначили того же арбитра, что судил в Грозном перед паузой в чемпионате. Это странно, - заявил итальянец. - Мы должны были выигрывать. Конечно, многие команды, играя в Петербурге, встают возле штрафной и не дают пройти. Но игру разрушил арбитр. Я говорю резко, но порой это необходимо - все же я разбираюсь в ситуации и в футболе. И имею право так говорить".

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Неизвестно, какая реакция со стороны официальных лиц последует на слова Манчини. Однако знаменитый в прошлом арбитр Сергей Хусаинов согласился с тем, что Сельдяков был лучшим на поле - но без иронии.

"Судья прекрасно видел все нарушения, поддерживал темп игры. Те решения, которые он принимал - абсолютно справедливые. Нужно отметить мужество и силу характера Сельдякова. Я знаю, что он не последний человек в МЧС, но на таких, как он, держится не только судейский корпус, но и вся Россия. Проявление этого характера, когда "Зенит" играет дома - наиболее слабое место судейского корпуса. Нелицеприятные действия со стороны игроков "питерцев" позволяют мне судить, что в предыдущих матчах арбитры позволяли им слишком много. Допускаю, что будут звонки по поводу запрета Сельдякову судить "Зенит", - приводит слова Хусаинова "Чемпионат.com". - Я согласен с Манчини, что арбитр был лучшим. По сравнению с футболистами, он выполнял свои обязанности хорошо. А если это сказано с иронией, то есть дисциплинарный комитет. Если бы у арбитров была такая же возможность комментировать работу тренеров, то много иронично хорошего было бы сказано и в адрес Манчини".

Слова - словами, но "Зенит" упустил возможность выйти на чистую вторую строчку в РФПЛ. И теперь такой шанс есть у московского "Спартака", который после 20 туров набрал 37 очков и пока на один балл отстает от петербуржцев и ЦСКА. Завтра "красно-белые" в центральном матче тура встретятся с лидером чемпионата - "Локомотивом", который на данный момент набрал 45 очков.

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