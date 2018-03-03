Движение на всех ростовских трассах ограничили из-за погоды

В связи с продолжительным выпадением дождя и снега управление ГИБДД по Ростовской области и региональное министерство транспорта ввели ограничение движения на всех автодорогах, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Ограничение для пассажирского транспорта начало действовать с 19:30 мск и будет в силе до особого распоряжения.

МЧС рекомендует по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Региональное управление МВД на своем сайте также обратилось к водителям: "Увеличьте дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства и выбирайте скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой".