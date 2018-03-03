На Каспии моряки провели учения по спасению поврежденного корабля

Экипажи Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть корабля в ночное время, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Тренировки прошли в Астраханской области и в Дагестане. По одному сценарию корабль получил условную пробоину ниже ватерлинии. Забортная вода начала поступать в отсек. По второй легенде в одном из отсеков был обнаружен очаг возгорания.

Аварийно-спасательные группы восстановили пробитый корпус, устранив течь, а также потушили пожар на борту.

В учениях были задействованы аварийные партии 15 судов, в том числе ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Астрахань", "Махачкала" и "Волгодонск".