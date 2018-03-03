Решение Трампа о пошлинах на сталь и алюминий было импульсивным

Заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия было импульсивным. Американский лидер принял его под воздействием эмоций, предает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Трамп сделал заявление, поддавшись приступу гнева. Он был вызван вопросами внутренней политики, но не проблемами во внешней торговле.

Хозяин Белого дома был рассержен расследованием приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года. Из-за этого глава государства не ознакомился с мнением всех своих советников и помощников.

Президент США заявил, что его страна введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25 процентов для стали и десять процентов для алюминия.