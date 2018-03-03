Россия в десятый раз установила рекорд поставок газа в Европу

Десятые сутки подряд "Газпром" устанавливает исторический рекорд поставок газа в дальнее зарубежье. Так, 2 марта компания экспортировала 713,4 миллиона кубометров газа, сообщило управление информации холдинга.

Как правило, с приходом весны объемы поставок газа из России в Европу снижаются, однако этот год стал исключением ввиду арктического циклона, накрывшего регион на прошлой неделе. С этого момента спрос на газ в Европе стал резко расти, местные компании начали поднимать большие объемы топлива из подземных хранилищ, а спотовые цены пошли вверх. В этой ситуации часть возросшего спроса покрыли увеличенные поставки "Газпрома".

Всего в феврале "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 17,4 миллиарда кубометров, что стало максимальным показателем для этого месяца, сообщала ранее компания. Всего с начала года на экспорт ушло 34,7 миллиарда кубометров, что на 2,1 процента больше, чем в прошлом году.