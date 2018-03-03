Россиян ждет укороченная рабочая неделя

С понедельника россиян ждет укороченная трудовая неделя: те, кто оформлен официально на полный рабочий день, придут на работу 5, 6 и 7 марта, а затем их ждет четыре дня выходных - с 8 по 11 марта.

Кроме того, предпраздничный рабочий день 7 марта будет сокращен на час. Причина короткой рабочей недели - празднование Международного женского дня.

"8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января этого года, который приходился на субботу, на пятницу, 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд, поскольку к 8 и 9 марта добавляются обычные выходные - суббота, 10 марта и воскресенье, 11 марта", - пояснил "Интерфаксу" замглавы Роструда Иван Шкловец.

8 марта до сих пор отмечают в странах бывшего СССР (в Таджикистане это День матери), в дальнем зарубежье (Ангола, КНДР, Замбия, Кения, Мадагаскар и другие), а также в ООН. Почти во всех странах, где праздник признан государственным, этот день выходной, кроме Китая (там это укороченный рабочий день для женщин) и в Лаосе (выходной только для женщин).