СК объявил о возбуждении не совсем обычного уголовного дела

Сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127.1 (торговля людьми). Об этом рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве.

По версии следствия, 01 марта 2018 года на территории столичного аэропорта Домодедово, подозреваемые за 1,5 млн рублей продали девушку 1999 года рождения, как выражаются юристы - "с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами Российской Федерации".

В СКР подчеркнули - к преступлению женщины, чьи фамилии не называются, готовились заранее. Покупателя они нашли через социальные сети. Однако осуществить свой план им не удалось, поскольку подозреваемые были задержаны в рамках оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России.

Сейчас следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранток меры пресечения и продолжает работу по сбору доказательств преступления.