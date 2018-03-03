Спецпредставитель госдепа Курт Волкер хочет ликвидировать ЛНР и ДНР

Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер убежден в необходимости ликвидации Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом дипломат заявил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute. Его оригинальное видение миротворческого процесса передает агентство УНИАН.

В частности, Волкер заявил, что "так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика являются образованиями, которые созданы Россией", их существование противоречит украинской конституции, и потому должны быть вычеркнуты из политической реальности.

"Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", - категорично заявил Волкер.

При этом Волкер заявил, что выборы в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей" могут состояться после полного развертывания миротворческих сил ООН, что позволит, в конце концов, взять Украине под контроль границу на Донбассе. Апеллируя к конституции Украины и Минским соглашениям, и представляя ДНР и ЛНР виртуальными образованиями, американский дипломат сам начинает конструировать альтернативную реальность.

Минские соглашения, на которые он ссылается, предписывает Киеву согласовывать реализацию с представителями неподконтрольных ему территорий Донбасса. Их международно-правовая форма и название, исходя из духа соглашений - вторичны. Своими словами Волкер лишь поощряет Киев и в дальнейшем отказываться от контактов с Донецком и Луганском, к чему украинскую сторону, напротив, постоянно призывает Россия и страны-гаранты Минских соглашений.

С другой стороны, слова Волкера позволяют поставить под вопрос реальность самого государства Украина, чьи воинственные инстинкты он подогревает. Государство, в котором американский дипломат является первым лицом - о чем уже открыто говорят киевские политики и эксперты, и действия властей их слова подтверждают, - может считаться "не виртуальным" только номинально.