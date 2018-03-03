Трамп пригрозил ввести налог на импорт автомобилей из Европы

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести налоги на автомобили из Европы, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний.

"Если ЕС хочет и дальше повышать уже и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, то тогда мы просто введем налоги на их машины, которые свободно ввозятся в США", - написал американский лидер на своей странице в микроблоге Twitter.

По мнению главы Белого дома, власти Евросоюза "делают невозможной" продажу американских машин и товаров в Европе.

"Большой торговый дисбаланс!",- написал Трамп.