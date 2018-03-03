Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны

Крупное межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года. Такой вывод сделал математик из Колорадского университета в Боулдере (США) Аарон Клаузет, проанализировав открытые исторические данные.

Ученый исследовал крупные вооруженные конфликты, произошедшие между странами в период с 1823 по 2003 год. Всего за это время таких событий было 95, причем лишь пять - с 1940-го по 2003-й.

"Исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов", - отмечает Клаузет.

Разработанная математиком компьютерная программа воспроизвела войны указанного периода и определила их частоту и "степень тяжести". Ученый утверждает, что вероятность очередного глобального столкновения довольно высока. По словам исследователя, бесконфликтный мир в масштабах планеты длится 100-140 лет. Таким образом, третья мировая война должна начаться до 2150 года.



