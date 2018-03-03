Учитель в Лондоне привлекал детей для проведения терактов

В Великобритании суд признал 25-летнего учителя виновным в вовлечении детей в террористическую деятельность. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет о стороннике ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Умаре Хейке. Мужчина планировал атаки на известные места в Лондоне, такие как башня британского парламента Биг Бен и аэропорт Хитроу.

Для реализации своих планов, как доказало следствие, обвиняемый вступил контакт с более сотней несовершеннолетних. По данным СМИ, некоторым из детей Хейк показывал экстремистские видео и запугивал, чтобы они хранили все в тайне. Часть потерпевших позднее получила помощь социальных служб.