В бельгийском Льеже от взрыва бытового газа может рухнуть жилой дом

В центре бельгийского города Льеж произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие. Об этом сообщил телеканал RTBF со ссылкой на данные полиции.

По предварительной информации, причиной мощного взрыва стала утечка газа на втором этаже дома. В результате инцидента два человека получили легкие ранения, они уже доставлены в больницу.

Сообщается, что из-за взрыва фасад здания утратил стабильность и постройка может в любой момент рухнуть.

На месте аварии работают спасатели, прилегающий квартал перекрыт для движения.