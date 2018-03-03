В ЦБ рассказали о потерях российских банков от хакерских атак

В 2017 году хакеры смогли украсть из российских банков лишь 16 копеек на одну тысячу рублей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

Собеседник агентства оценил минувший год "как очень положительный", поскольку усилилась тенденция к снижению объемов потерянных денег клиентами и банками. "Этот показатель составлял 28 копеек на одну тысячу рублей, по итогам прошлого года - всего лишь 16 копеек", - сказал он.

Также замначальника управления ЦБ отметил, что российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки. "Мы не можем говорить, что за последний год количество атак увеличилось, но мы можем совершенно точно сказать, что выявляемость атак увеличилась", - сказал Сычев.