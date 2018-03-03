В футбольные правила включена четвертая замена

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение включить в футбольные правила четвертую замену в дополнительное время матча. Об этом сообщается на официальном сайте IFAB.

Пойти на такой шаг было решено на заседании организации под руководством главы ФИФА Джанни Инфантино. Ранее подобное новшество тестировалось на ряде турниров, в том числе на Кубке конфедераций-2017 в России. Тогда четвертая замена была использована в овертайме полуфинального матча между Португалией и Чехией.

"Решение, принятое на заседании, предполагает введение возможности дополнительной замены в овертайме, - сказано в заявлении. - Эксперименты в течение двух лет проводились на дюжинах соревнований по всему миру".

Ожидается, что на заседании совета ФИФА будет принято решение об использовании правила четвертой замены на чемпионате мира-2018 в России. Заседание состоится 16 марта.