В Кремле отреагировали на продление США санкций

В Кремле прокомментировали информацию о продлении санкций, введенных США в отношении России в связи с кризисом на Украине.

- Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными, наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о продлении ограничительных мер в отношении РФ, введенных экс-президентом США Бараком Обамой в 2014 году. В пятницу нынешний американский лидер Дональд Трамп продлил действие ряда санкций на год.

Напомним, что часть санкций - персональные: они предусматривают визовые ограничения и блокировку собственности и счетов граждан и компаний, занесенных в черный список. Действуют также секторальные санкции, которые затрагивают финансовую, энергетическую, оборонную и горно-металлургическую сферы.

Власти РФ не раз подчеркивали, что антироссийские санкции сыграли, в первую очередь, против Европы, а не России, которая активно занялась импортозамещением и наладила новые каналы сбыта.