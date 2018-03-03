В Мичигане полиция задержала подозреваемого в стрельбе в университете

В американском городе Маунт-Плезант (штат Мичиган) задержан мужчина, который подозревается в стрельбе в университете, сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел на территории студенческого городка. В результате погибли два человека. Позже стало известно, что это погибшие - родители 19-летнего афроамериканца Джеймас Эрика Дэвиса-младшего.

Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе задержан. Обнаружить его помог свидетель, который сообщил полиции, что один из пассажиров поезда похож на подозреваемого.

Вероятной причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Правоохранительные органы проводят расследование случившегося.