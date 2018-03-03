Владимир Мединский посоветовал смотреть фильм "Со дна вершины"

Министр культуры России Владимир Мединский рекомендовал россиянам смотреть фильм "Со дна вершины", у которого "мало рекламы, мало сеансов и нет шансов на кассовые сборы".

Напомним, режиссерами фильма выступили Яна Поляруш, Тамара Цоцория и Константин Кутуев.

"Со дна вершины"​​​. Рекомендую - в кино" - написал Владимир Мединский в Twitter. Министра назвал картину "честным кино о наших современниках, настоящих сильных людях". И подчеркнул, что особенно полезно смотреть фильм "для преодоления собственной слабости и уныния".