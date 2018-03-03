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03.03.2018 14:52
Рубрика: Власть

Владимир Путин выступил на митинге в Лужниках

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Константин Завражин
Владимир Путин, который баллотируется на новый срок на посту президента РФ, выступил на митинге своих сторонников на московском стадионе "Лужники".

Трибуны и все поле вокруг сцены были заполнены. До кандидата на сцену вышли триумфаторы Пхенчхана - сборная России по хоккею с шайбой, а также другие призеры и участники Олимпиады.

Фото: Remko de Waal / ANP / AFP
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Владимир Путин прошел через ряды спортсменов на сцену. Он поприветствовал не только собравшихся, но и всех сторонников, напомнив, что "это - миллионы людей".

- В этот солнечный морозный день мы буквально чувствуем их дыхание, их локоть и плечо, потому что вместе - мы команда! - заявил кандидат.

- У нас у всех понятная и благая цель - сделать страну яркой, устремленной в будущее. Ведь здесь живут наши дети и внуки, - напомнил он. "И мы сделаем это?" - спросил Путин мнение собравшихся. "Лужники" дружно отреагировали словами поддержки.

- Если мы сделаем это, то и ближайшие 10 лет, и весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да? - опять спросил кандидат.

Он вспомнил, как на Олимпиаде наши хоккеисты после победы пели гимн страны, несмотря на все запреты. И предложил всем собравшимся вместе спеть гимн - на этот раз под музыку.

Затем, проскандировав несколько раз "Россия", Владимир Путин поблагодарил всех за поддержку.

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- Храни вас Господь, - завершил он выступление.

А уже уходя, пожал руки собравшимся около дорожки, ведущей на выход, людям - в основном молодежи.

Митинг продолжился выступлениями доверенных лиц и известных артистов.

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