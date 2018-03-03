Второй танкер с российским газом прибыл в США

Груз доставил в порт танкер Provalys. Ожидалось, что он прибудет к берегам США 15 февраля. Причины задержки доставки неизвестны.

Первый танкер с СПГ российского происхождения (газ добыт на российском проекте "Ямал СПГ" и был перекуплен в Европе) прибыл в Штаты в конце января. Груз отправился туда ввиду высокого спроса на газ на фоне холодов на восточном побережье региона.

Чиновники и участники рынка оценивали поставку российского газа в США через посредников как естественное событие, которое говорит о глобализации мирового рынка СПГ. Нарушения санкционного режима юристы в этом не усмотрели, так как напрямую коммерческих отношений между российской и американской стороной не было.