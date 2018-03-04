Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил очередное снайперское достижение и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

"Столичные" в рамках "Стадионной серии" провели матч на открытом воздухе против "Торонто". Эта игра собрала на трибунах почти 30 тысяч человек и закончилась победой "Вашингтона" - 5:2. Таким образом, "Кэпиталз" укрепились на первом месте в своем дивизионе Метрополитан, а отдельных поздравлений после матча удостоился их капитан Александр Овечкин. Его гол в ворота "Торонто" стал уже 40-м в этом сезоне. Всего в 65 матчах у Ови 72 очка, а в списках лучших снайперов он опережает другого россиянина Евгения Малкина из "Питтсбурга" на четыре точных броска.

Таким образом, Овечкин уже в девятый раз в заокеанской карьере преодолел рубеж в 40 шайб за регулярный сезон. "40 - это хорошо, но 50 лучше. И у меня еще есть время, чтобы добиться этого", - коротко прокомментировал свое достижение сам Овечкин.