Люди делятся на тех, кто предпочитает практичные подарки, и тех, кто любит вещицы просто красивые, радующие глаз и сердце.

Но и те и другие соглашаются, что пить чай из подаренной чашки, укутавшись в уютный плед, — приятно и полезно.

Кухня или столовая — место в доме, где люди проводят больше всего времени. И оно должно быть прекрасно

Отсюда вывод: чашки, тарелки и бокалы, рамки с фотографиями детей, оригинальные светильники и канделябры, декоративные фигурки, диванные подушки, шкатулки и вазы с цветами — совершенно необходимые для настроения дома детали.

Красивая посуда и освещение, скульптуры и цветочные вазы помогают создать то, что называется "атмосферой".