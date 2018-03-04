Боевики в Сирии ввели комендантский час на время гуманитарных пауз

Боевики в Восточной Гуте ввели комендантский час на время гуманитарных пауз и запретили массовые собрания мирным жителям. Об этом рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям", - отметил Золотухин, слова которого приводит ТАСС.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, запрещая им пересекать гуманитарный коридор. За все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двоим детям.

Напомним, что гуманитарная пауза вводится по поручению президента России Владимира Путина с 09.00 до 14.00 ежедневно.