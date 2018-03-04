Члены СДПГ проголосовали за большую коалицию

Сегодня члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за создание большой коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС. Об этом СМИ сообщил исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц и казначей партии Дитмар Нитан.

По итогам подсчета 363 494 голосов, что составляет 78,9 % от общего количества проголосовавших, 66% членов партии сказали "да" очередной коалиции с Меркель.

Итоги голосования означают, что через 161 день после выборов в бундестаг ничто уже не препятствует образованию нового кабинета министров ФРГ. 14 марта бундестаг должен проголосовать за кандидатуру Меркель. Сомнений в том, что большинство депутатов отдадут свои голоса за то, чтобы именно она была канцлером, ни у кого в Германии нет.

В состоявшемся сегодня голосовании могли принять участие около 470 тысяч членов СДПГ. В случае отрицательного результата Германии предстояли бы новые выборы, или Меркель пришлось формировать правительство меньшинства. Таким образом, СДПГ и ХДС/ХСС сняли опасность новых выборов, одинаково не выгодных обеим политическим силам.