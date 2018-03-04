Футболист сборной Италии Давиде Астори умер во сне

Защитник национальной команды Италии по футболу и "Фиорентины" Давиде Астори сегодня утром был найден мертвым в гостиничном номере в Удине. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что Астори умер во сне. Причины смерти пока неизвестны. Из-за смерти футболиста матч "Фиорентины" с "Удинезе" в рамках 27-го тура итальянского чемпионата, который должен был состояться сегодня в 17:00 по Москве, отменен. Также могут быть перенесены и все остальные сегодняшние встречи серии А.

Астори всю карьеру провел в Италии. В "Фиорентину" Давиде перешел в 2015 году из "Ромы". А в 2012 году Астори был очень близок к переезду в Россию, где им интересовались московский "Спартак" и махачкалинский "Анжи", который готов был заплатить за игрока 15 миллионов евро. Но сам Давиде предпочел вариант с "красно-белыми". Но сделка сорвалась из-за президента "Кальяри", отказавшегося отпускать одного из своих лидеров.

За сборную Италии Астори выступал с 2011 года. Он провел 13 матчей за "Скуадру адзурру" и забил один мяч.