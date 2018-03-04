Главный тренер "Зенита" раскритиковал судью после ничьей с "Амкаром"

На минувших выходных после зимней паузы возобновился чемпионат России среди команд Премьер-лиги. Главное событие 21-го тура состоялось вчера в Черкизово - в столичном дерби сошлись "Локомотив" и "Спартак". А чуть ранее свои матчи провели еще два претендента на "золото" - ЦСКА и "Зенит".

За весь матч зенитовцы нанесли лишь два удара в створ ворот "Амкара". Фото: РИА Новости

Две победы за десять последних туров - вряд ли болельщики питерского клуба могут быть довольными такими результатами. Не сумев одолеть дома одного из аутсайдеров чемпионата "Амкар" (0:0), "Зенит" еще больше отдалился от лидеров. И рискует второй раз подряд остаться без Лиги чемпионов.

Осечкой питерцев воспользовались ЦСКА и "Краснодар", победившие "Урал" (1:0) и "Ростов" (3:1) соответственно. В результате зенитовцы выпали из лидирующей тройки. То есть из зоны Лиги чемпионов.

Но удручает даже не это, а то, как играют питерцы при Роберто Манчини. И как себя ведет их наставник. Итальянец, которого летом президент "Зенита" Сергей Фурсенко назвал одним из лучших тренеров мира, все больше начинает напоминать своего предшественника Мирчу Луческу. Тот тоже после каждого матча сетовал на судей и критиковал руководство клуба за недостаточную поддержку. Старательно не замечая того, что "Зенит" с каждым туром играет все хуже.

За весь матч с "Амкаром" питерцы создали лишь один опасный момент. И то уже на последних секундах, когда Антон Заболотный не попал по воротам с нескольких метров. И это против команды, которая на неделе уступила курскому "Авангарду" в полуфинале Кубка России и лишилась главного тренера. Как известно, Гаджи Гаджиев ушел со своего поста, а исполняющим обязанности был назначен Вадим Евсеев.

Несмотря на такую игру и два откровенно глупых удаления Александра Ерохина и Доменико Кришито, во флеш-интервью после матча Манчини говорил только об одном человеке: арбитре Владимире Сельдякове. К слову, Сельдяков удалил в концовке матча еще и защитника "Амкара" Николая Зайцева.

- Рефери - лучший, - иронично несколько раз повторил Манчини.

Манчини после матча заявил: "Уже не в первый раз мы страдаем из-за ошибок рефери. Судейство было катастрофой"

На этом Роберто не остановился. Итальянец вновь высказался об арбитре на пресс-конференции.

- Судейство Сельдякова было катастрофой, - не унимался Манчини. - Уже не первый раз мы страдаем из-за ошибок рефери. Мне кажется немного странным, что сегодня на нашем матче работал тот же арбитр, что и в Грозном в конце прошлого года. Для меня это непонятно.

Несмотря на все попытки журналистов узнать мнение Манчини об игре его команды, итальянец был непреклонен: он не хотел говорить об этом. Зато он обвинил руководство клуба в неудачной трансферной политике в зимнее межсезонье.

Тем временем

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), ответственный за изменение правил игры, одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей чемпионата мира-2018 в России. Такое решение было принято на ежегодном общем собрании организации под председательством президента ФИФА Джанни Инфантино.

Глава мирового футбола ранее неоднократно заявлял о том, что ЧМ в России станет первым в истории, в котором судьи смогут воспользоваться помощью видеоассистентов. Официально же это было подтверждено именно сейчас, на собрании ИФАБ.

Первым крупным международным турниром, на котором была опробована система VAR, был Кубок конфедераций, который состоялся в России минувшим летом. Эксперимент признали удачным, и уже с этого сезона видеоповторами пользуются в чемпионатах Италии, Германии и Португалии.

Еще одно важное решение ИФАБ - разрешение четвертой замены в дополнительное время. Впервые на крупном турнире подобная практика была применена, как и в случае с видеоповторами, на Кубке конфедераций-2017.

Статистика

"Анжи" - "Рубин" - 1:1

Голы: Лескано, 90+1 - Попов, 36.

ЦСКА - "Урал" - 1:0

Гол: Дзагоев, 59.

"Зенит" - "Амкар" - 0:0

"Краснодар" - "Ростов" - 3:1

Голы: Смолов, 28, 60, пен, Мамаев, 89 - Ионов, 45, пен.

"СКА-Хабаровск" - "Тосно" - 0:1

Гол: Мирзоев, 69.

"Уфа" - "Динамо" - 1:1

Голы: Пауревич, 51 - Марков, 17, пен.