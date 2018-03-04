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Рубрика: Спорт

На пьедестале невидимки

Наши медали на "зимнем" ЧМ остались незамеченными ИААФ
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7510 (47)
Российские спортсмены выиграли три медали на завершившемся в Бирмингеме (Великобритания) чемпионате мира в закрытых помещениях. На крытой арене вместимостью 16 тысяч зрителей "золотой" дубль сделали прыгуны в высоту Мария Ласицкене (201 см) и Данил Лысенко (236 см). В женских прыжках с шестом "серебра" с личным рекордом добилась Анжелика Сидорова (490 см).
Анжелика Сидорова выиграла "серебро" в прыжках с шестом с личным рекордом, показав результат 4 м 90 см. Фото: РИА Новости Анжелика Сидорова выиграла "серебро" в прыжках с шестом с личным рекордом, показав результат 4 м 90 см. Фото: РИА Новости
Анжелика Сидорова выиграла "серебро" в прыжках с шестом с личным рекордом, показав результат 4 м 90 см. Фото: РИА Новости

Из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) наши спортсмены вот уже третий сезон продолжают выступать на соревнованиях без флага, без гимна и в малопонятном статусе, обозначаемом аббревиатурой ANA - Authorised Neutral Athletes. К участию в турнирах допускаются единицы россиян. К примеру, в Бирмингеме их стартовало всего семеро. Причем выполнение двух основных пунктов дорожной карты по восстановлению членства в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) находится за пределами компетенции ВФЛА.

Российская прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 37-й турнир подряд

Оказалось, что и подобного унижения России для президента ИААФ британца Себастьяна Коэ мало. Похоже, его очень сильно расстроил тот факт, что в прошлом году наша команда из всего-то 19 спортсменов на летнем ЧМ в Лондоне выиграла сразу шесть медалей. И было принято совершенно хамское по отношению к россиянам и абсурдное одновременно решение - награды, выигранные "нейтральными атлетами", вообще НИКАК не учитываются в общей таблице медалей, публикуемой на сайте ИААФ и в информационных бюллетенях. Получается, что и непобедимая Ласицкене, и Лысенко, выигравший у чемпиона мира-2017 катарца Мутаза Баршима, и Сидорова, схлестнувшаяся в красивейшей дуэли с американкой Сэнди Моррис - это все невидимки. Их как будто бы и не было вообще на турнире в Бирмингеме.

Решение ИААФ не замечать медали вообще не имеет аналогов. Это противоречащий законам спортивной статистики и чудовищный по своему цинизму подход. Особенно если вспомнить, что на минувших зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане все медали, выигранные делегацией "Олимпийские атлеты из России" (OAR), строго учитывались в справочной таблице наград по странам на официальном сайте главного спортивного форума четырехлетия и в специальной информационной системе, доступной аккредитованным журналистам.

Впервые дисквалифицированы все участники забега на ЧМ по легкой атлетике

Соревнования в Англии завершились в воскресенье поздно вечером по московскому времени. Если бы медали россиян не накрывались шапкой-невидимкой от сэра Коэ, то в таблице наград перед заключительным днем турнира наблюдалась бы поразительная картина - "сообщество" ANA (читай Россия) из семи спортсменов занимало второе место! А вот это уж точно не понравилось бы ИААФ.

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