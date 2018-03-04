Миллион алых роз белорусского цветочного рая

Если у кого-то из минчан появится в первые дни еще не пробужденной весны желание повторить подвиг всей жизни грузинского художника Нико Пиросмани: приобрести миллион алых роз и выставить их перед окнами своей возлюбленной, можем посоветовать совершить этот романтичный поступок в цветочном рае тепличного комплекса в двух шагах от белорусской столицы.

Журналисты БЕЛТА уже побывали здесь и засвидетельствовали, что лепестки миллионов тюльпанов и роз не смогут оставить равнодушными самые изысканные женские вкусы. И хотя в эти дни за окном минусовые температуры и пышные снежные сугробы, в теплице - постоянное солнечное торжество. Яркие бутоны и неповторимые цветочные ароматы напоминают о весне.

Цветочную продукцию в хозяйстве выращивают круглый год, хотя она и подвержена небольшой сезонной коррекции. "Особенно вырастают продажи в феврале, во время выпускных экзаменов, в начале учебного года и на День учителя, январский Татьянин день, День матери. Самый ответственный для нас праздник - 8 Марта. Некоторые мужчины удивляют милых дам букетами из 100 роз", - делится коммерческими секретами начальник отдела сбыта Александр Белоцкий.

В теплицах выращивают различные сорта роз на искусственных субстратах. К каждому растению подведены "компьютерные капельницы", которые подают побегу питательные вещества и воду в необходимом количестве и в нужный срок. Установлено оборудование для подкормки углекислым газом.

"Вот сорт "саванна", - проводит экскурсию по розарию Светлана Климкович. - Роза хорошо стоит, у нее большой бокал, красивый цвет. Достаточно трех цветков, чтобы букет эффектно смотрелся. Отлично подходит для свадьбы и сорт "белуга". Белая с зеленоватым оттенком - роза "талея". Смотришь на них, и сразу поднимается настроение!"

А наибольшим спросом пользуются бордовые и двухцветные розы. Кроме того, в оранжереях уже вызревают малиновые, лососевые, мелкоцветные растения, всего более 30 разнообразных сортов.

На вопрос, а как определить, что цветок уже готов создавать столь необходимую для эмоций "гармонию настроения?", Климович поясняет, что специалисты смотрят на плотность бутонов. "Если бокал "зажат", розе еще рано отправляться в букет". В среднем цветок растет 50-55 дней. После того, как его срезают, из почки вырастает новый. И так круглый год.

Перед тем, как попасть в магазин, роза должна сутки померзнуть в холодильнике. В воду добавляют специальный раствор, который максимально насыщает растение влагой и питательными веществами. Затем цветы сортируют, учитывая величину бутона и длину ножки, зачищают стебель от шипов, лишних листьев и отправляют радовать глаз.

Самая большая цветочная площадка расположена в районе минского железнодорожного вокзала. "Цены доступные. Необязательно увлекаться импортными розами. Цветы, выращенные в Беларуси по голландской технологии, можно купить дешевле, а в качестве они не уступают зарубежным", - считает Александр Белоцкий.

Цветочное предприятие под Минском работает уже 22 года. Тогда его общая площадь не превышала 10 га. Сейчас цветочный рай расширился до сорока гектаров и предоставляет в течение года на местный рынок около 6 миллионов роз. Специально к 8 Марта выделяется участок и для тюльпанов - розовых, белых, желтых, сиреневых. Самые востребованные, по мнению цветоводов, яркие солнечные желтые бутоны.

Уходить из цветочного царства, как и от любой очередной встречи с красотой живой природы, всегда грустно. Цветоводы приглашают приезжать почаще, и не только на праздники. Ведь розы, как и любые цветы, никогда не оставляют человека равнодушным.

И чтобы хоть еще ненадолго задержаться в оранжерее, журналисты поинтересовались напоследок: как выбрать и ухаживать за цветком, чтобы он долго радовал глаз. "Если бутон плотный, лепестки упругие, есть ярко-зеленые прицветники - значит, роза свежая, простоит не менее двух недель. А чтобы цветок подольше оставался красивым, стоит подрезать ему ножку острым ножом наискось, регулярно менять воду", - советуют специалисты.

По информации управления торговли и услуг Мингорисполкома, в столице к 8 Марта торговать розами и тюльпанами дополнительно будут на 200 площадках и практически - до последнего посетителя.

