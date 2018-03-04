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Рубрика: В мире

На севере Сирии курды убили еще 59 турецких солдат

На севере Сирии продолжаются столкновения, в ходе которых гибнут турецкие военные.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Турция не будет возражать против правительственных сил Сирии в Африне

Курды отразили атаки противника рядом с городом Раджо и убили 59 солдат.

"Бои идут в западной части города, вокруг деревень Бейданли и Хадж-Халиль, а также у плотины в районе Мейданки", - рассказал представитель курдских "Сил народной самообороны" Бруск Хасеке.

Ну а в субботу ВВС Турции нанесли удары по позициям отрядов сирийского народного ополчения, которые были направлены в конце февраля в Африн из Алеппо "для отражения турецкого вторжения". В селении Кфар-Джинна погибли 36 бойцов, передает ТАСС.

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