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Рубрика: Спорт

Чемпион по пятым сетам

"Нова" стала последним участником плей-офф Суперлиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7510 (47)
Завершился двухкруговой турнир предварительного этапа мужской Суперлиги, известны все пары четвертьфинала плей-офф. Последнее место в сильнейшей восьмерке получила новокуйбышевская команда "Нова", неофициальный чемпион по игре в пятых сетах.

Приволжский клуб перед заключительным, 26-м туром "регулярки" конкурировал за место в плей-офф с уфимским "Уралом". Команда из столицы Башкортостана обыграла на выезде сургутский "Газпром-Югру", и перед "Новой" в параллельной домашней встрече с "Белогорьем" стояла задача во что бы то ни стало победить. Белгородцы, правда, дали возможность отдохнуть олимпийским чемпионам Лондона-2012 Сергею Тетюхину, Дмитрию Мусэрскому и Сергею Гранкину, но остальные просто так сдаваться не собирались. В итоге хозяева добились успеха в присущем им стиле, выиграв на "балансе" тай-брейка - 3:2 (25:14, 22:25, 25:21, 23:25, 16:14).

Обнародовано расписание нового турнира по женскому волейболу

Команда Константина Брянского имеет в нынешнем чемпионате уникальную статистику. Из десяти своих матчей, проведенных в пяти партиях, "Нова" выиграла девять.

- На площадке была драма, которая для нас чуть не превратилась в трагедию, - прокомментировал исход матча Брянский. - Доволен бойцовскими качествами своих ребят. Они собрались, проявили мужской характер, несмотря на неровную и слишком нервную игру. Мы это сделали все вместе при фантастической поддержке зала. Состав Белгорода сложно назвать вторым. Пусть там не было ключевых игроков, но против нас сражались отличные волейболисты, которые выступали на очень высоком уровне.

Финал волейбольной "Лиги наций" пройдет во Франции

Состав четвертьфинальных пар: "Зенит" (Казань) - "Нова", "Белогорье" - "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Новосибирск), "Факел" (Новый Уренгой) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Матчи серий до двух побед пройдут по схеме "1-1-1" 10, 17 и, если понадобится, 24 марта.

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