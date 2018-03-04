Праздник олимпийцев: Загитова и Медведева выступили в Москве

В Москве состоялось ледовое шоу с участием героев Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Праздник фигурного катания прошел в "Мегаспорте".

Этот вид спорта всегда привлекает большое число зрителей, однако сегодня увидеть наших олимпийцев пришли тысячи людей. В огромном здании дворца спорта на Ходынском поле был настоящий аншлаг. Многие посетили шоу всей семьей - было особенно приятно наблюдать юных поклонников этого вида спорта, которые с интересом смотрели за тем, как выступают фигуристы.

Организаторы подготовили ретроспективу выступления советских и российских спортсменов на Олимпийских играх. Были показаны архивные видеоролики с участием легенд фигурного катания. Год за годом, начиная с 1964-го и заканчивая 2018-м, зрители вспоминали историю наших побед на Олимпиадах.

Гостями вечера стали знаменитые тренеры, которые приводили к этим победам спортсменов. Геннадий Карпоносов, Олег Васильев, Александр Жулин, Алексей Мишин, Татьяна Тарасова были встречены громкими аплодисментами.

- Как режиссер-постановщик сегодняшнего вечера, я стремился показать все лучшее, что отличает российское фигурное катание, его красоту, то, как много этот вид спорта значит для нашей страны, - поделился своими впечатлениями серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

В этот вечер на льду выступали фигуристы, которые еще совсем недавно завоевывали для нашей страны медали на различных соревнованиях, и те, кому - мы надеемся - еще предстоит это сделать. Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров снова показали, что после завершения карьеры они остаются прекрасными фигуристами, способными вновь и вновь радовать своим безупречным катанием. Отдельных слов восхищения достойна Татьяна Тотьмянина, олимпийская чемпионка 2006 года в Турине. Буквально несколько месяцев назад она получила тяжелейшую травму, но вышла на лед вместе со своим партнером Максимом Марининым.

Очень эмоциональным и искренним получилось катание олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина. В импровизированной зоне kiss and cry за ним наблюдала его тренер Татьяна Тарасова, и именно ей он посвятил свой номер. Один из самых ярких представителей мужского одиночного катания своим выступлением поблагодарил Татьяну Анатольеву за то, что она помогла ему стать чемпионом.

Героями вечера стали фигуристы, которые еще буквально неделю назад выступали на Играх в Пхенчхане. Свои номера откатали Мария Сотскова, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Зрители не скупились на аплодисменты, выражая таким образом свою благодарность за выступление ребят в Пхенчхане. Астахова с Рогоновым катались под пристальным взглядом своего тренера Артура Дмитриева. После выступления он "потребовал" от фигуристов сделать выброс еще раз - в программе он получился не очень удачно.

Безусловно, больше всего зрители ждали выступления наших девушек-одиночниц - Алины Загитовой и Евгении Медведевой, "дуэль" которых стала украшением Олимпиады в Пхенчхане. В очном противостоянии на олимпийском льду победу одержала Загитова и стала обладательницей золотой медали, а Медведева заняла второе место.

Алина Загитова сделала настоящий подарок пришедшим в этот вечер во дворец спорта и исполнила свою олимпийскую произвольную программу "Дон Кихот". Ту самую, которая так испугала зарубежных фигуристов. Несмотря на то, что это было ледовое шоу, Загитова в своей уже ставшей знаменитой красной балетной пачке в очередной раз показала космическое катание - она, как и на Олимпиаде, выполнила все прыжки во второй части программы. Фигуристку встретили громом аплодисментов, а после ее катания на лед полетели десятки мягких игрушек.

А Евгения Медведева выступила с номером "Кукушка" под живое исполнение Полины Гагариной. После проката Женя призналась, что это ее первый номер, который она полностью прочувствовала. Ее, как и Загитову, зрители не хотели отпускать со льда, долго аплодируя после номера и скандируя "Молодец!".

Под занавес вечера на лед вышли все участники шоу, как это обычно бывает во время показательных выступлений, и все вместе поблагодарили поклонников фигурного катания финальным общим номером.