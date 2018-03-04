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Рубрика: Культура

Марш одинокого

Rasmus прервали мировой тур ради концертов в России
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Столичный выпуск №7510 (47)
Первый за пять лет альбом Dark Matters записывался в тревожный для солиста Лаури Илонена период. Ранимый, пылкий и взбалмошный (как и сама музыка его культовой группы), порой похожий на индейского воина (благодаря птичьим перьям в буйной прическе), лидер Rasmus вынужден был развестись с женой. И чтобы начать все сначала, переехал в Лос-Анджелес. Некоторое время Лаури молчал, проводя время в одиноких прогулках по горам, набираясь стойкости и вдохновения. И вот теперь его группа разразилась десятью новыми песнями.
Лаури Илонен - ранимый и взбалмошный, порой похожий на индейского воина. Фото: Нина Бурмистрова / ТАСС Лаури Илонен - ранимый и взбалмошный, порой похожий на индейского воина. Фото: Нина Бурмистрова / ТАСС
Лаури Илонен - ранимый и взбалмошный, порой похожий на индейского воина. Фото: Нина Бурмистрова / ТАСС

Dark Matters - это снова мелодичный и прекрасно-трагический готик-рок, только теперь еще более энергичный, драматичный, с хваткими, почти хэви-риффами. Удачный и драйвовый настолько, что мировой тур в его поддержку растянется на 10 месяцев. В Англии запланировано восемь концертов, в Германии - девять, но дольше всего Лаури решил задержаться в России. После концерта в столичном зале Главclub Green Concert уже через два дня Rasmus выступит во Владивостоке, затем - в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Иркутске... А всего - в 21-м российском городе: несомненный рекорд для зарубежных рок-звезд.

Обозреватель "РГ" разыскал Rasmus в Москве во время автограф-сессии, которая вместо положенного часа растянулась на три.

Фото: ANGELA WEISS / AFP
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Вы заслужили славу благодаря меланхоличным, грустным, пусть и красивым песням... Неужели в вашей жизни не случается счастливых моментов, или вы просто не впускаете их в свое творчество, чтобы не менять понравившийся публике мрачноватый и холодный скандинавский имидж Rasmus?

Лаури Илонен: Это состояние меланхолии помогает мне отключаться от окружающих: я чувствую, что остался один в мире. И это помогает мне писать более сложные песни, ни на кого не равняясь. Но в этот раз было особенно трудно: я прошел через развод и решил изменить жизнь, переехав в Лос-Анджелес. И писал даже не песни, а исповеди и стихи-размышления о своей жизни. После чего посылал эти строчки ребятам из группы: кто-то уже перебрался в Австралию, кто-то остался в Хельсинки. А они присылали мне по Интернету мелодии и записанные партии своих инструментов. Потом мы встретились в Стокгольме и были рады снова поработать вместе в студии. Ведь все мы друзья, и за пять лет накопилось что рассказать друг другу. Оттого диск получился откровенным, вдохновенным, разноплановым, а иногда еще и отчаянно-куражным.

Как повлияла на вас жизнь в городе, где главные кумиры - по-ярмарочному бойкие и щедрые на отлакированные до гламурного блеска Guns N Roses и Motley Crue? Был соблазн подражать им?

Лаури Илонен: Мы играли в тех же залах, что и эти группы. Но они мало повлияли на нас, поскольку музыка Rasmus - более сложная. Может, глэм и добавил нам немного энергии и вдохновения. Как и почти хард-роковые риффы, которые тоже есть на Dark Matters. Но переезд меня не изменил: веселье ради веселья мне по-прежнему не интересно, а вот песни с красивыми мелодиями и небанальными текстами - нравятся, как и прежде. Знаю, что и в вашей стране ценят умную рок-музыку.

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