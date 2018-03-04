Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах

Московский авиаузел (МАУ) работает по фактической погоде, сказали "РГ" в Росавиации. Длительных задержек рейсов и уходов на другие аэропорты нет, отметили в ведомстве. Обстановка в воздушных гаванях штатная.

В аэропорту "Домодедово" пять рейсов задерживаются на вылет и семь опозданий на прилет. Одна отмена рейса на вылет и три отмены на прибытие, по данным "Яндекс.Расписание".

В аэропорту "Шереметьево" - пять задержек рейсов на вылет и 11 опозданий на прилет. В воздушной гавани "Внуково" - на прилет и вылет одна отмена. И на прибытие два опоздания.

Большая часть задержек рейсов на вылет связана либо с обработкой бортов антиоблединительной жидкостью, либо с тем, что самолет во время не прилетел из другого аэропорта. Сам МАУ работает стабильно, проблем нет.