До 10 тыс. единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Москве

На Москву снова обрушился сильнейший снегопад. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, прирост снега в воскресенье и ночь на понедельник может составить до 15 см.

"За ночь в городе местами выпало уже от 7 до 9 см снега, - рассказал он. - Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники".

По его словам, уборочная техника проводит, как и положено, сплошное прометание улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой.

"Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозу метеобюро Москвы, в воскресенье в городе сохранится снег, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха -7…-9 градусов. Порывы восточного ветра могут превышать 15 м/с.