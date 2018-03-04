СК проверит причину повреждения шасси самолета в столичном аэропорту

Опасную ситуацию проверяют следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Они организовали доследственную проверку в связи с повреждением шасси воздушного судна, прибывшего в столичный аэропорт из Испании.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СКР на транспорте, по данным следствия, в субботу, примерно в 21 час 20 минут в столичном аэропорту Домодедово произвел посадку самолет Boing737, на борту которого находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. После посадки у воздушного судна было обнаружено повреждение шасси. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал.

На месте происшествия оперативно выехала и всю ночь работала следственно-оперативная группа. Она провела весь необходимый комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося. Результаты их работы станут известны через несколько дней.

По словам представителя СК на транспорте Елены Марковский, по результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать уголовное дело или нет.

По словам Марковской, повреждение шасси у воздушного судна было обнаружено лишь после посадки. Ни на полете, ни на посадке это не отразилось.

Ранее сообщалось, что у самолета при взлете отказала пневматика или гидравлика, что и привело к возникновению потенциально опасной ситуации. Но это также проверяется.