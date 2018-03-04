Снегопад в Москве может побить рекорд 123‑летней давности

Южный циклон, который сейчас господствует в столице, может сделать 4 марта рекордным днем по объемам выпавшего снега более чем за 100 лет наблюдений, сообщается на сайте "Метеоновости".

"Ожидается, что за текущие сутки выпадет осадков больше, чем это было в 1895 году. На опорной московской станции к 9 утра уже выпало 7 миллиметров осадков, а к вечеру еще ждем до 6 сантиметров. Таким образом, рекорд позапрошлого века (4 марта 1895 года, когда за день выпало 10,2 миллиметра осадков) будет перекрыт", - говорится в сообщении.

Снег в Московском регионе продолжится и в понедельник, но начнет слабеть - центр южного циклона уйдет в сторону Татарстана.