Спасатели приведены в повышенную готовность из-за снега в ЦФО

Подразделения МЧС в Центральном федеральном округе приведены в повышенную готовность из-за снегопада, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра (ЦРЦ) министерства.

"В целях минимизации рисков, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, ЦРЦ МЧС России выполнен комплекс превентивных мероприятий. Силы постоянной готовности главных управлений МЧС по субъектам РФ в ЦФО функционируют в режиме повышенной готовности, развернуты штабы по контролю за метеорологической обстановкой", - цитирует агентство представителя ведомства.

Сообщается, что о снегопаде информированы дальнобойщики, на опасных участках федеральных трасс ведется патрулирование, развернуты пункты обогрева, дорожная обстановка отслеживается с помощью камер видеонаблюдения.

На 15 часов по московскому времени все автомагистрали и авиационные узлы на территории ЦФО работали в штатном режиме.