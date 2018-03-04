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Рубрика: Власть
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Плюс Эрмитаж

Владивосток - город Третьяковки, Русского музея и Мариинки
Российская газета - Федеральный выпуск №7510 (47)

В своем Послании президент РФ приводил пример Владивостока, когда говорил о политике пространственного развития российских городов, о создании международного логистического хаба, культурного и научно-образовательного центров.

Пространственным комфортным развитием Владивостока помимо приморских заняты московский и омский проектные институты, а также инжиниринговая компания из Японии. Фото: РИА Новости Пространственным комфортным развитием Владивостока помимо приморских заняты московский и омский проектные институты, а также инжиниринговая компания из Японии. Фото: РИА Новости
Пространственным комфортным развитием Владивостока помимо приморских заняты московский и омский проектные институты, а также инжиниринговая компания из Японии. Фото: РИА Новости

Пространственным комфортным развитием Владивостока помимо приморских заняты московский и омский проектные институты, а также японская инжиниринговая компания "Никкэн Сэккэй" по договоренности между президентом России и премьер-министром Страны восходящего солнца. С инициативой сделать Владивосток комфортным для жизни с помощью японских специалистов выступил на II Восточном экономическом форуме господин Синдзо Абэ. Под международным логистическим хабом понимается развитие Транссиба и морских портов для перевозки грузов и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совершенствование авто- и железнодорожных трасс на юге Приморья косвенно связано со строительством пути "Один пояс - один путь". Наконец, функционирование свободного порта Владивосток также работает на международный логистический хаб.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин: Стратегическая задача - это прорывное развитие России

Говоря о технологическом развитии, которое "должно опираться на мощную базу фундаментальной науки", Владимир Путин назвал Владивосток среди прочих российских городов, где "мощные научно-образовательные центры должны будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний". На острове Русский построен кампус Дальневосточного федерального университета. Он, пожалуй, единственный из подобных университетов страны, где образовательная, научно-исследовательская базы, а также проживание студентов сосредоточены в одном месте. Но дело даже не в этом, а в том, что вуз работает в непосредственной связке с учеными ДВО РАН . Налицо и успехи в робототехнике, биомедицине, фармакологии, создании высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики.

Наконец, Владивосток становится культурным и музейным центром. Здесь существует краевая картинная галерея, основу которой составили 200 произведений русского и западноевропейского искусства, переданные в 1930-е годы из Государственного музея Востока, Третьяковки, Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Павловского дворца-музея и др. Но настоящим выставочным центром Владивосток должен стать с открытием филиалов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

Владивосток становится культурным и музейным центром

Если принять во внимание уже состоявшееся открытие в столице Приморья филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, не первый год работающую Приморскую сцену Мариинского театра, ежегодный международный кинофестиваль "Меридианы Тихого", то понятно, почему Владимир Путин назвал Владивосток первым городом, в котором осуществляется федеральная программа создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

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