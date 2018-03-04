Под Пензой на трассе сбили двух инспекторов ГИБДД

На трассе М-5 "Урал" в Пензенской области в результате ДТП пострадали два сотрудника дорожно-постовой службы. Они оформляли протокол на нарушителя, в этот момент в служебный автомобиль врезалась легковая машина. Оба сотрудника полиции получили травмы и были госпитализированы.

- В 9 часов утра в Спасском районе у села Кошелевка, произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС, припаркованной на обочине. По предварительным данным, 29-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и въехал в патрульный автомобиль. В результате пострадали два инспектора, которые находились рядом, - пояснили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

Причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. В воскресенье в Пензенской области идет обильный снегопад, видимость на дорогах затруднена.

По факту аварии проводится служебная проверка.