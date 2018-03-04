Названа неожиданная польза красного вина и шоколада

Специалисты из Университета штата Канзас (США) выяснили, что фенольное соединение ресвератрол, содержащееся в винограде и какао, обладает антивирусным эффектом, передает MedialXpress со ссылкой на статью, опубликованную в Frontiers in Microbiology.

Сообщается, что исследователи внедрили ресвератрол в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы - это несмертоносный аналог натуральной оспы, часто используется в качестве модельного объекта. В итоге фенольное соединение блокировало процесс размножения вируса в клетках.

Ресвератрол представляет собой природный антиоксидант, присутствующий у ряда растений и защищающий их от бактерий и грибов. Известно, что соединение есть также в орехах и чернике.

- Ресвератрол может быть химически синтезирован или извлечен из растений. Наше исследование может стать отправной точкой для использования ресвератрола в качестве дополнительного лечения вирусов, особенно в ситуациях резистентности к лекарственным средствам, - говорит доцент кафедры биологии Анил Пант.

Ранее британские ученые сообщили, что с помощью ресвератрола смогли омолодить стареющие клетки. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что основанная на использовании растительных фенолов терапия эффективна в борьбе с рядом серьезных заболеваний. Среди них - болезни Паркинсона и Альцгеймера.