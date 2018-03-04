Борис Гребенщиков попал в реанимацию в Петербурге

Борис Гребенщиков попал в больницу в Петербурге. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на директора группы "Аквариум" Максима Ландэ.

Сообщается, что 64-летний Гребенщиков госпитализирован из-за проблем с сердцем. Несколько лет назад музыканту делали шунтирование в Берлине. При этом по данным друзей музыканта, он находится в реанимации из-за воспаления легких.

Напомним, недавно Гребенщиков выпустил новый альбом. 1 марта группа дала концерт в Челябинске, 16 марта предполагается выступление в Санкт-Петербурге, а 18 марта - в Москве.