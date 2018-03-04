Экс-главу Карелии осудили на восемь лет

Петрозаводский горсуд признал виновным в получении взяток бывшего главу Карелии и экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова. Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей. Срок также получил Иван Романов - экс-депутат местного парламента.

По версии следствия, с 10 июня по 23 сентября 2015 года бывший глава региона, возглавлявший на тот момент музей-заповедник "Кижи", собирал своеобразную "дань" с предпринимателей за возможность незаконно торговать на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом Нелидов "собрал" 4,6 миллиона рублей. Его задержали в сентябре 2015 года по подозрению в коррупции - Нелидов взял у предпринимателя полмиллиона рублей за право торговать на музейной территории.

Иван Романов занимался вопросами аренды на право торговли и другой коммерческой деятельности на территории острова. После его задержания за это пришлось взяться самому директору. Романова приговорили к семи годам и штрафу в 16,5 миллиона рублей. При этом он уже отбывает наказание за другие преступления. В итоге за решеткой он проведет 21 год.

Прокуратура с самого начала требовала отправить Нелидова в колонию строгого режима на девять лет и оштрафовать его на 55 млн рублей. Для Романова предлагалось такое наказание - восемь лет колонии и 27,5 млн рублей штрафа.