Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" вернулись домой

Первыми в Петербург из Нарьян-Мара прилетели журналисты "Российской газеты" Анжелика Гурская и Вера Черенева, а также генеральный директор информационного агентства БНК Алексей Лазарев.
В Пулково путешественников встречали друзья и коллеги с цветами, плакатами и памятным сувениром - гильзой от снаряда, выпущенного из артиллерийского орудия со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь старта экспедиции.
Отполированная гильза с памятной гравировкой теперь займет почетное место в редакции информационного агентства БНК.
Основная часть колонны вернулась в Сыктывкар только первого марта, и лишь на следующий день поздно вечером второго марта в Москву въехал головной автомобиль экспедиции под управлением известного гонщика Антона Мельникова. На этот момент на спидометре у машины значился финальный километраж экспедиции - 6 272 километра.
Как признались путешественники, возвращение на родину далось непросто - в день отъезда из Нарьян-Мара началась сильная метель, из-за которой отрезок пути в 170 километров на зимнике до Печоры пришлось преодолевать более 10 часов в условиях шквалистого ветра и нулевой видимости.
За путешествием участников автоэкспедиции активно следили в соцсетях. "РГ" благодарит интернет-пользователей за добрые слова и бодрые напутствия.
"Однозначно герои!!! Впечатлений сколько!!!! Молодцы, горжусь Вами!" - написала Ксения Незнанова из Австрии.
"С такой командой хоть на край света! Проект, идея, само путешествие - все прекрасно, без исключения! За фото и посты, Анжелика, отдельное ханжанав (то есть "спасибо" по-калмыцки)!" - прислала из Калмыкии комментарий Наталья Долгина.
"С огромной благодарностью - за настоящую и удивительную Россию, о которой вы пишите так здорово! Спасибо вам!" - призналась Татьяна Тен из Томска.
"Ребята! Вы все просто молодцы! Я так люблю такие путешествия, что мне казалось... еду с вами. Спасибо!" - добавила Любовь Воробей.
Справка "РГ"
Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" была организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК.
Стартовав 19 февраля в Санкт-Петербурге, за десять дней путешественники посетили Тихвин, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Сыктывкар, Сосногорск, Ухту, Печору, Усинск, Нарьян-Мар и Пустозерск.