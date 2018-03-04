Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" вернулись домой

Все участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" наконец вернулись домой.

Первыми в Петербург из Нарьян-Мара прилетели журналисты "Российской газеты" Анжелика Гурская и Вера Черенева, а также генеральный директор информационного агентства БНК Алексей Лазарев.

В Пулково путешественников встречали друзья и коллеги с цветами, плакатами и памятным сувениром - гильзой от снаряда, выпущенного из артиллерийского орудия со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь старта экспедиции.

Отполированная гильза с памятной гравировкой теперь займет почетное место в редакции информационного агентства БНК.

Основная часть колонны вернулась в Сыктывкар только первого марта, и лишь на следующий день поздно вечером второго марта в Москву въехал головной автомобиль экспедиции под управлением известного гонщика Антона Мельникова. На этот момент на спидометре у машины значился финальный километраж экспедиции - 6 272 километра.

Как признались путешественники, возвращение на родину далось непросто - в день отъезда из Нарьян-Мара началась сильная метель, из-за которой отрезок пути в 170 километров на зимнике до Печоры пришлось преодолевать более 10 часов в условиях шквалистого ветра и нулевой видимости.

За путешествием участников автоэкспедиции активно следили в соцсетях. "РГ" благодарит интернет-пользователей за добрые слова и бодрые напутствия.

"Однозначно герои!!! Впечатлений сколько!!!! Молодцы, горжусь Вами!" - написала Ксения Незнанова из Австрии.

"С такой командой хоть на край света! Проект, идея, само путешествие - все прекрасно, без исключения! За фото и посты, Анжелика, отдельное ханжанав (то есть "спасибо" по-калмыцки)!" - прислала из Калмыкии комментарий Наталья Долгина.

"С огромной благодарностью - за настоящую и удивительную Россию, о которой вы пишите так здорово! Спасибо вам!" - призналась Татьяна Тен из Томска.

"Ребята! Вы все просто молодцы! Я так люблю такие путешествия, что мне казалось... еду с вами. Спасибо!" - добавила Любовь Воробей.

Справка "РГ"

Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" была организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК.

Стартовав 19 февраля в Санкт-Петербурге, за десять дней путешественники посетили Тихвин, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Сыктывкар, Сосногорск, Ухту, Печору, Усинск, Нарьян-Мар и Пустозерск.