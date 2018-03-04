В Олимпийском парке Сочи произошел пожар

Два пожарных расчета и восемь спасателей в течении 10 минут полностью ликвидировали пожар в Имеретинской бухте, примыкающей к Олимпийскому парку Сочи.

По информации МЧС, около 15 часов загорелся расположенный на улице Международной киоск с сувенирной продукцией. Площадь возгорания составила 10 метров.

- Открытое горение было локализовано в течение одной минуты, а через 10 минут наши сотрудники доложили о полной ликвидации пожара, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Никита Гавриляк. - Своими оперативными действиями они не дали огню распространится дальше.

Во время пожара никто не пострадал, причины возгорания сейчас выясняет дознаватель, который продолжает работать на месте ЧП.