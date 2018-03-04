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04.03.2018 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Олимпийском парке Сочи произошел пожар

Текст: Татьяна Павловская (Краснодасркий край)

Два пожарных расчета и восемь спасателей в течении 10 минут полностью ликвидировали пожар в Имеретинской бухте, примыкающей к Олимпийскому парку Сочи.

По информации МЧС, около 15 часов загорелся расположенный на улице Международной киоск с сувенирной продукцией. Площадь возгорания составила 10 метров.

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- Открытое горение было локализовано в течение одной минуты, а через 10 минут наши сотрудники доложили о полной ликвидации пожара, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Никита Гавриляк. - Своими оперативными действиями они не дали огню распространится дальше.

Во время пожара никто не пострадал, причины возгорания сейчас выясняет дознаватель, который продолжает работать на месте ЧП.

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